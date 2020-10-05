Лавров заявил о вмешательстве США во внутренние дела РФ

"Они вышли из ЮНЕСКО, они вышли из Совета ООН по правам человека, вышли они практически из всех договоров, и сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили — абсолютно односторонние, не учитывают ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира", — отметил министр.