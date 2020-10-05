Лавров заявил о вмешательстве США во внутренние дела РФ

США
уже давно вмешиваются во внутренние дела России
, именно поэтому Вашингтон не хочет заключать с Москвой
соглашение о невмешательстве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
"Они не хотят, потому что они реально вмешиваются в наши внутренние дела", — отметил Глава МИД.
Он напомнил, что согласно закону о свободе Украины
, государственному департаменту прямо предписывается "тратить по 20 миллионов долларов в год для того, чтобы работать с российским гражданским обществом, поддерживать независимые неправительственные организации".
По словам Лаврова, США преследуют лишь собственную выгоду, что грозит миру серьезными последствиями.
"Они вышли из ЮНЕСКО, они вышли из Совета ООН по правам человека, вышли они практически из всех договоров, и сейчас умрет последний договор о стратегических наступательных вооружениях, потому что условия, которые они выставили — абсолютно односторонние, не учитывают ни наших интересов, ни опыта многих десятилетий, когда контроль над вооружениями осуществлялся к всеобщему удовлетворению, приветствовался всеми странами мира", — отметил министр.
Однако Москва не оставляет попыток наладить взаимовыгодный диалог с Вашингтоном. В связи с этим Лавров заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США.
"Наблюдаем за теми перепалками, которые идут между демократами и республиканцами. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, никому из нас это не принесет", — отметил глава МИД РФ.