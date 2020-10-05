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Лавров назвал расследование дела Навального издевательством 

Артём Кульша 24 минуты назад
Лавров назвал расследование дела Навального издевательством
Фото: РИА Новости
Расследование инцидента с политиком Алексеем Навальным — издевательство над здравым смыслом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
Сегодня Лавров назвал расследование инцидента с Навальным издевательством над здравым смыслом. По его словам, это понимают даже на Западе, но не могут вести себя иначе, потому что их русофобский запал уже неостановим. Также министр пообещал, что Россия обязательно ответит на новые ограничения на доступ российских товаров на рынок Европейского союза, если таковые будут введены.
В сентябре Лавров назвал обвинения со стороны Запада в адрес России в причастности к отравлению Навального голословными, а желание западных стран наказать Россию за это — абсолютно надуманным предлогом.
На прошлой неделе Навальный заявил, что за преступлением, совершенным против него, стоит президент России Владимир Путин. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это обвинение субъективным, бездоказательным, нелепым, неубедительным и неправдоподобным.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Сергей Лавров , Владимир Путин , ЕС
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