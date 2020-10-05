Лавров назвал расследование дела Навального издевательством 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

Сегодня Лавров назвал расследование инцидента с Навальным издевательством над здравым смыслом. По его словам, это понимают даже на Западе, но не могут вести себя иначе, потому что их русофобский запал уже неостановим. Также министр пообещал, что Россия обязательно ответит на новые ограничения на доступ российских товаров на рынок Европейского союза , если таковые будут введены.

В сентябре Лавров назвал обвинения со стороны Запада в адрес России в причастности к отравлению Навального голословными, а желание западных стран наказать Россию за это — абсолютно надуманным предлогом.