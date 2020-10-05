Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Кремле оценили возможность нового локдауна в РФ 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
В Кремле оценили возможность нового локдауна в РФ
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рост заболеваемости COVID-19 поводом для большей осторожности россиян, подчеркнув при этом, что возможность нового локдауна не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России коронавирус был подтвержден у более чем десяти тысяч человек.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас», — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом он отметил, что «не слышал обсуждений» о введении локдауна.
Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости, а также призвал всех жителей столицы соблюдать меры безопасности, чтобы ситуацию удалось стабилизировать.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Что стало с телеведущим 90-х Иваном Демидовым
Что стало с телеведущим 90-х Иваном Демидовым
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
Появилось видео применения водомета в Минске
Происшествия
РАН: Карабах ответит Алиеву войной в Азербайджане
01:05
РАН: Карабах ответит Алиеву войной в Азербайджане
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение