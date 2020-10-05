В Кремле оценили возможность нового локдауна в РФ 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рост заболеваемости COVID-19 поводом для большей осторожности россиян, подчеркнув при этом, что возможность нового локдауна не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России коронавирус был подтвержден у более чем десяти тысяч человек.

«Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас», — прокомментировал ситуацию Песков.

При этом он отметил, что «не слышал обсуждений» о введении локдауна.