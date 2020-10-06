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Путин оценил роль оппозиции 

RT на русском и ещё 19 49 минут назад
Путин оценил роль оппозиции
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций оценил роль оппозиции.

«Хотел бы отметить немалую и безусловно позитивную роль оппозиции», — заявил он.

Путин пояснил, что имеет в виду «не только обоснованную критику с её стороны, что естественно, и эта критика безусловно держит власть, что называется, в тонусе, но и стремление дать конструктивные, конкретные предложения практически по всем пунктам национальной повестки».

«Все здравые, содержательные идеи будем обязательно учитывать. Прошу правительство иметь это в виду», — добавил президент.

В марте Путин заявлял, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.
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Политика , Владимир Путин
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