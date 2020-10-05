В Кремле прокомментировали гибель Славиной

На данный момент поверкой инцидента, произошедшего 2 октября, занимаются сотрудники Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента России заявил, что смерть нижегородской журналистки Ирины Славиной является трагическим происшествием.
«Нет никаких причин сомневаться в том, что глава региона (губернатор Глеб Никитин. -прим.ред) разберется с содержанием дела и установит причины, которые могли стать поводом для самоубийства», — сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков выразил соболезнования родным погибшей.
Трагедия произошла в Нижнем Новгороде 2 октября. На данный момент поверкой инцидента занимаются сотрудники Следственного комитета.