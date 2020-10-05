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Кремль ответил на вопрос о новом карантине в Москве 

Артём Кульша 12 минут назад
Кремль ответил на вопрос о новом карантине в Москве
Фото: ТАСС
В Кремле не знают о планах ужесточить ограничения по коронавирусу в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новость дополняется.
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Политика , Дмитрий Песков , Москва
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