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Кремль ответил на вопрос о новом карантине в Москве
Артём Кульша
12 минут назад
Фото:
ТАСС
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15
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В Кремле не знают о планах ужесточить ограничения по коронавирусу в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков
.
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