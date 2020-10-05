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Путин поздравил Кадырова с днем рождения 

Газета.Ru и ещё 11 50 минут назад
Путин поздравил Кадырова с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, пишет РИА "Новости".
Также президент поздравил жителей Грозного с Днем города.
"Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие", — сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.
Рамзану Кадырову исполнилось 44 года.
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Политика , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , РИА Новости , Грозный , Чеченская Республика
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