Путин поздравил Кадырова с днем рождения 

Также президент поздравил жителей Грозного с Днем города.

"Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие", — сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

Рамзану Кадырову исполнилось 44 года.