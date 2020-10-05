Решена судьба повторного карантина в России

По словам сенатора Рязанского, вряд ли удастся избежать самоизоляции лиц старшего возраста.

Однако для остальных категорий граждан требования будут мягче. Возможности медицины позволят не вводить в России режим всеобщей самоизоляции, подчеркнул он.