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Решена судьба повторного карантина в России

Алиса Селезнёва
46 минут назад
Член Совета Федерации России Валерий Рязанский исключил введение режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее вице-премьер Татьяна Голикова пригрозила россиянам введением самоизоляции, если не будут соблюдаться меры безопасности.
По словам сенатора Рязанского, вряд ли удастся избежать самоизоляции лиц старшего возраста.
Однако для остальных категорий граждан требования будут мягче. Возможности медицины позволят не вводить в России режим всеобщей самоизоляции, подчеркнул он.
Согласно последним данным, во всем мире число заболевших новым коронавирусом превысило 35,1 миллиона человек. В России выявлено более 1,2 миллиона.
Политика,Видео,Валерий Рязанский,Татьяна Голикова,Совет Федерации,РИА Новости,Россия,
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