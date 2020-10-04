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Крым назвал условие возвращения в состав Украины 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Крым может вернуться в состав Украины, только если Украина вернётся в состав России. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма от ЛДПР Николай Волков, передает РИА Новости Крым.

«Есть только один вариант — Крым будет с Украиной, только когда Украина войдет в состав России… Вот в таком варианте воссоединение Крыма с Украиной возможно», — сказал парламентарий.

Так он прокомментировал слова одного из украинских певцов, заявившего, что полуостров вернется в состав Украины.
Волков также отметил, что певец мог бы стать обвиняемым по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности России.
Депутат добавил, что Украину не стоит называть «страной» — это «большой комплимент для этого объединения с непонятным правительством». Сейчас Украина это — «нищие, погрязшие в долгах люди, у которых ни рождаемости, ни рабочих мест».

«Они себя уже не контролируют, поэтому могут заявлять что угодно. Это папуасы танцующие с бубном. Такие высказывания делают потому, что либо у них психикой что-то не так, или они получают за это деньги», — подытожил Волков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что донецкий писатель предложил запастись попкорном и посмотреть спектакль «Государственное самоубийство Украины».
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Политика , Видео , Николай Волков , ЛДПР , РИА Новости , Республика Крым
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