Крым назвал условие возвращения в состав Украины 

«Есть только один вариант — Крым будет с Украиной, только когда Украина войдет в состав России… Вот в таком варианте воссоединение Крыма с Украиной возможно», — сказал парламентарий.

Так он прокомментировал слова одного из украинских певцов, заявившего, что полуостров вернется в состав Украины.

Волков также отметил, что певец мог бы стать обвиняемым по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности России.

Депутат добавил, что Украину не стоит называть «страной» — это «большой комплимент для этого объединения с непонятным правительством». Сейчас Украина это — «нищие, погрязшие в долгах люди, у которых ни рождаемости, ни рабочих мест».

«Они себя уже не контролируют, поэтому могут заявлять что угодно. Это папуасы танцующие с бубном. Такие высказывания делают потому, что либо у них психикой что-то не так, или они получают за это деньги», — подытожил Волков.