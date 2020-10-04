Крым назвал условие возвращения в состав Украины

«Крым будет с Украиной, только когда Украина войдет в состав России», — заявил Волков РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова певца Андрея Хлывнюка, заявившего, что полуостров вернется в состав Украины.

Хлывнюка стоило бы привлечь к ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, считает Волков. Однако сделать это невозможно, так как певец не является гражданином России, отметил он.

Ранее ряд украинских политиков написали письмо, в котором нашли причину, по которой Украина не смогла удержать Крым в 2014 году. По их словам, Россия запугивала украинские власти своим ядерным статусом и могла применить атомное оружие, пишет телеканал 360.