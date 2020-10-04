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Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия может ввести миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику только с согласия Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сообщил Песков РБК.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках „минской группы“ ОБСЕ».
Между тем, источник в армянском правительстве предположил, что введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику практически невозможно. Он напомнил, что Азербайджан не пошел на это в 1994 году, и не согласится сейчас.
Ранее в воскресенье власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта со стороны Азербайджана военные нанесли удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, уничтожен военный аэродром в Гяндже.
Глава Карабаха предостерег азербайджанцев
В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Политика , Видео , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд"
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