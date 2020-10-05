Лавров поговорил с главой МИД Азербайджана

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.

Российский министр иностранных дел подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Лавров выразил озабоченность ростом числа жертв среди мирного населения в зоне карабахского конфликта.