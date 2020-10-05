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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта 

ТАСС и ещё 28 1 час назад
Лавров поговорил с главой МИД Азербайджана
Фото: МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.
Российский министр иностранных дел подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Лавров выразил озабоченность ростом числа жертв среди мирного населения в зоне карабахского конфликта.
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Политика , Ближний Восток
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