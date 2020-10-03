С Поклонской случился казус на инаугурации Развозжаева

Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева . Он победил на выборах благодаря поддержке более чем 85 процентов избирателей. Как известно, с июля прошлого года он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона.

🙀правда потеряла! pic.twitter.com/FmLeDqO1Q6— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) October 3, 2020 Традиционно на инаугурации было много известных представителей власти, бизнеса и других отраслей. Среди них была и депутат Наталья Поклонская Однако ее присутствие отметилось небольшим казусом.

Дело в том, что на одной из фотографий в социальных сетях видно, как на правой ноге у нее нет обуви. В ответ на многочисленные комментарии под фотографией в Instagram Поклонской она сообщила, что действительно потеряла туфлю.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Поклонская инициирует проверку из-за дорогого лекарства от коронавируса. Речь идет о препарате «Арепливир».