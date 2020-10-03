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Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инагурации губернатора 

Общественная служба новостей 4 часа назад
С Поклонской случился казус на инаугурации Развозжаева
Фото: РИА Новости
В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева. Он победил на выборах благодаря поддержке более чем 85 процентов избирателей. Как известно, с июля прошлого года он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона.
Традиционно на инаугурации было много известных представителей власти, бизнеса и других отраслей. Среди них была и депутат Наталья Поклонская Однако ее присутствие отметилось небольшим казусом.
Дело в том, что на одной из фотографий в социальных сетях видно, как на правой ноге у нее нет обуви. В ответ на многочисленные комментарии под фотографией в Instagram Поклонской она сообщила, что действительно потеряла туфлю.
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Политика , Михаил Развозжаев , Наталья Поклонская , Севастополь
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