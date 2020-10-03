Пушков жестко раскритиковал политику Горбачева 

По его словам, это событие стало еще одним подтверждением провала политики Горбачева на германском направлении. В целом действия президента СССР Пушков назвал "курсом на упреждающие уступки", который затем, по его мнению, продолжил Борис Ельцин

"Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки, а помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится", — написал он.

При этом сенатор подчеркнул, что за уже совершенные шаги навстречу никто платить не будет.

Годовщиной объединения Германии считается 3 октября. Именно в этот день в 1990 году ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. Правовую основу для этого заложил Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Также этот документ известен как договор "Два плюс четыре" — в честь подписавших его государств: ГДР и ФРГ плюс СССР, США, Франция и Великобритания.