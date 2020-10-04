Путин поздравил Байконур с 65-летием космодрома

Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием со дня основания комплекса. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

"Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и ученых, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны", — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что именно с Байконура стартовал Юрий Гагарин и был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли.

"Отрадно, что вы бережете и преумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахского сотрудничества, широких международных связей", — указано в телеграмме.

Путин пожелал успехов и всего самого доброго сотрудникам космодрома.

Космодром Байконур

Днем основания космодрома Байконур считается 2 июня 1955 года, когда директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го НИИП и создана войсковая часть 11 284 (штаб полигона). Летом того же года вблизи железнодорожной станции Тюратам началось строительство жилого поселка (впоследствии город Ленинск, ныне — Байконур).

С момента основания космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России ). После распада Советского Союза стал собственностью Казахстана. В соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Казахстана Борисом Ельциным Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года космодром был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года (ежегодная арендная плата — $115 млн).

Байконур имеет 12 пусковых установок (из них эксплуатируются шесть) и 11 монтажно-испытательных корпусов для сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Располагает четырьмя заправочными станциями, измерительным комплексом с вычислительным центром, кислородно-азотным заводом. В его инфраструктуру также входят два аэродрома первого класса, более 400 км железнодорожных путей, 1 тыс. км автомобильных дорог, более 600 трансформаторных подстанций, 6 тыс. км линий электропередачи, 2,5 тыс. км линий связи. На космодроме работают более 10 тыс. сотрудников.

С космодрома Байконур произведено почти 5 тыс. стартов различных ракет, в том числе около 3 тыс. космического назначения. Порядка 2,5 тыс. из них пришлись на 1957-1991 годы. С космодрома стартовали около 150 космонавтов и астронавтов, в том числе семь космических туристов.