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Главред (Украина): как Запад лепит из Навального главного российского оппозиционера 

ИноСМИ 3 часа назад
Главред (Украина): как Запад лепит из Навального главного российского оппозиционера
Фото: ИноСМИ
Алексей Навальный утверждает, что лично президент Российской Федерации Владимир Путин стоит за его отравлением, и других версий случившегося у него нет. Говоря об этом заявлении Навального, следует отметить, что мы живем в эпоху постмодерна, когда легко «сову натягивают на глобус», то есть при отсутствии нужных фактов они просто конструируются — когда желаемой реальности нет, ее создают.
Дело тут не в эмоциях Навального, а в существовании консенсуса коллективного Запада относительно информационного давления на российского президента.
Не думаю, что у Путина был личный интерес в отравлении Навального, поскольку тот был удобен для Владимира Владимировича, как реестровая оппозиция, которая не создает особых проблем. Навальный — из того же разряда, что и Собчак. А люди, знающие кремлевские расклады, прямо говорят о том, что у Путина к Собчак весьма сентиментальное отношение. У нее проводят обыск, изымают деньги, но затем их возвращают — это выглядит очень странно, учитывая, что российская правоохранительная машина гуманизмом не отличается. В том же ряду — и Навальный.
Скорее, Алексей Навальный пал жертвой борьбы разных «башен Кремля». А личного мотива устранять Навального у Путина не было.
Однако сейчас, с точки зрения политической конъюнктуры, следует говорить, что именно Путин виновен в отравлении. Вот Навальный это и делает.
Естественно, теперь, после этого заявления, Запад будет выступать с точно такой же позицией — будет винить в отравлении Путина. После этого следует ожидать новых санкций в отношении Москвы или российского лидера. Это могут быть санкции экономического и финансового характера, а также касаться тех или иных аспектов технологического сотрудничества с Россией. Либо же речь может идти о том, чтобы не допустить демонтажа уже существующих санкций. Тут всякое лыко в строку…
Так что такого рода заявление со стороны Навального было крайне необходимо Западу, чтобы был еще один повод дальше давить на Путина — мол, раз Навальный об этом говорит, значит, это является истиной. Однако далеко не всегда громкие политические заявления соответствуют реальности.
Не исключено, что теперь Запад будет активно противопоставлять Путина Навальному и наоборот и будет активно лепить из Навального весомую политическую фигуру на будущее. Ведь у Запада есть определенные проблемы с шорт-листом кандидатов на такие роли в России. И сейчас Навального явно рассматривают в качестве такой перспективный фигуры. Необязательно речь идет о президентском кресле — вполне возможно, что Навальному отведут роль важного провайдера интересов Запада в российском политическом бомонде. Во всяком случае, он теперь в игре. И очень надолго. Теперь Навального будут представлять в качестве главного оппозиционера России.
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Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин
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