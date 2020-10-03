В Германии оценили «напористость» Путина

Центр восточноевропейских и международных исследований ZOiS провёл исследование, согласно которому немцы позитивно относятся к президенту России Владимиру Путину и ценят в нём «напористость», а также отстаивание традиционных ценностей.

Как пишет немецкое издание Zeit, во главу угла жители Германии ставят признание Путиным позитивной роли СССР в воссоединении ФРГ и ГДР. Кроме этого, им нравится «напористость» президента России, которой «недостаёт Германии», считают опрошенные.

Немцам также нравится отстаивание Путиным вопросов «традиционных ценностей и национальной гордости». В то же время издание прослеживает связь между позитивным отношением у Путину и негативным — к немецким властям. Как правило, те немцы, которые хорошо отзываются о российском лидере, критикуют действия властей Германии.

Более позитивное отношение к Путину характерно для жителей Восточной Германии, пишет Zeit. Так, например, 57,3 восточных немцев не считают, что президент России планирует проводить в своей стране репрессии. В Западной Германии с этим утверждением согласно уже меньше жителей — 51,7%.

В бывшей ГДР в репрессивном характере власти российского лидера уверены всего 26%, тогда как на Западе — 32%. Интересен и вывод, который делает из этого Zeit.

Если посмотреть на эти цифры на фоне отравления Алексея Навального, новой Конституции России с возможным продлением срока полномочий Путина до 2036 года и подавлением оппонентов, то возникает вопрос: на основании информации каких источников большинство немцев составили такой положительный образ Путина, — недоумевает немецкое издание.

Как сообщал NEWS.ru, результаты опроса ВЦИОМ , опубликованные в июне 2020 года, свидетельствуют о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян. В то же время на Западе принято считать, что эти данные завышены. Там обычно публикуют рейтинги Путина, показывающие, как российский лидер якобы теряет популярность.