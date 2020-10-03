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Путин поздравил Джигарханяна с юбилеем 

ТК «Звезда» и ещё 17 1 час назад
Путин поздравил Джигарханяна с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент пожелал актеру здоровья, успехов и всего самого доброго.
Российский президент Владимир Путин поздравил с 85-летием актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что профессиональный путь артиста достоин глубокого признания.

«Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают Вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Джигарханяну здоровья, успехов и всего самого доброго.
Армен Джигарханян дебютировал в кино в 1960 году, его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Помимо этого, Джигарханян возглавляет Московский драматический театр.
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Политика , Армен Джигарханян , Владимир Путин
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