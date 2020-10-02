Россия ввела санкции против Англии и Канады

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Россия вынуждена вводить ограничения из-за договоренностей с Беларусью, по которым страна должна действовать вместе с республикой. Под санкции попадут должностные лица Великобритании и Канады.
Представитель МИД обратила внимание, что в Европе никак не комментируют белорусскую конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы республики. Захарова считает, что за таким поведением ЕС последует «эрозия международного права». Кроме того, европейские санкции нелегитимны и подрывают привилегии Совбеза ООН, заявила она.