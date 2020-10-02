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Россия ввела санкции против чиновников Англии и Канады

Ura.Ru
1 час назад
России пришлось ввести санкции в отношении европейских чиновников. Меры стали ответом на ограничения ЕС, введенные против Беларуси, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия ввела санкции против Англии и Канады
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Россия вынуждена вводить ограничения из-за договоренностей с Беларусью, по которым страна должна действовать вместе с республикой. Под санкции попадут должностные лица Великобритании и Канады.
Представитель МИД обратила внимание, что в Европе никак не комментируют белорусскую конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы республики. Захарова считает, что за таким поведением ЕС последует «эрозия международного права». Кроме того, европейские санкции нелегитимны и подрывают привилегии Совбеза ООН, заявила она.
В Беларуси под санкции попали главы МВД и ЦИК, сообщает RT. После введения ограничений со стороны Евросоюза президент республики Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика,Мария Захарова,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Совбез ООН,Центризбирком России,МИД,МВД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,Канада,Беларусь,
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