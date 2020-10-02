«Россия, добро пожаловать на войну!» 

Сладков напомнил, что между Арменией и РФ действует Договор о коллективной безопасности (ОДКБ).

«У Еревана, как бы это цинично не звучало, есть выход: заманить наступающие азербайджанские части на территорию Армении. Хоть на метр. И вот тогда вступает в силу Договор о коллективной безопасности. Тогда Russia, welcome to the war!» — пишет репортер.

Он также перечислил и другие причины, пот которым Россия может поддержать Армению в противостоянии с Азербайджаном.

По его мнению, на ситуацию может повлиять тот факт, что российские пограничники охраняют границу Армении с Турцией и Ираном.

Кроме того, в Армении находится российская военная база, которая, как подчеркиваеи Сладков, «имеет и многоцелевое авиационное крыло, серьёзный компонент ПВО, ну и фундаментальную наземную силу».

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.