Как Путин: Мишустин прокатился на необычном транспорте 

Мишустин и генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев осмотрели технику, сошедшую с конвейера предприятия. Во время осмотра премьер-министр сел в кабину комбайна Torum 785 и прокатился по территории завода.

Глава кабмина быстро освоился в кабине водителя комбайна и легко справился с управлением сельхозтехникой.

«Ростсельмаш» — крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция «Ростсельмаша» поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно— и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.