Как Путин: Мишустин прокатился на необычном транспорте 

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область посетил завод «Ростсельмаш» и прокатился на комбайне. Трансляцию поездки вел телеканал «Россия 24».
Мишустин и генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев осмотрели технику, сошедшую с конвейера предприятия. Во время осмотра премьер-министр сел в кабину комбайна Torum 785 и прокатился по территории завода.
Глава кабмина быстро освоился в кабине водителя комбайна и легко справился с управлением сельхозтехникой.
«Ростсельмаш» — крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующий более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция «Ростсельмаша» поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно— и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.
Как писал «Рамблер», ранее в ходе рабочих поездок за рулем необычного транспорта неоднократно был замечен президент России Владимир Путин. В частности, он управлял самолетом-амфибией, дельталетом, подводными аппаратами, гоночным болидом F1, зерноуборочным комбайном, танком, скоростным поездом «Сапсан», лимузином Aurus и др.