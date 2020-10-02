Вице-премьеры России и Армении проведут встречу 

"Намечена рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна для обсуждения актуальных вопросов повестки Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, в которой Алексей Оверчук и Мгер Григорян являются сопредседателями", — сказал он.