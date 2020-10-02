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Вице-премьеры России и Армении проведут встречу 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Вице-премьеры России и Армении проведут встречу
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук проведет встречу с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном для обсуждения актуальных вопросов повестки межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами. Об этом сообщил пресс-секреталь заместителя председателя правительства.

"Намечена рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна для обсуждения актуальных вопросов повестки Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, в которой Алексей Оверчук и Мгер Григорян являются сопредседателями", — сказал он.

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Политика , Алексей Оверчук , Мгер Григорян , Правительство РФ , Армения
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