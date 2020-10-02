Кадыров назвал Путина защитником оппозиции в РФ

Рамзан Кадыров. Благодаря президенту России Владимиру Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. О защите российского лидера написал в своем Telegram-канале глава Чечни

По его мнению, будь на месте Путина эксцентричный глава государства, «всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам». Кадыров заявил, что в России есть патриоты, которые видят «истинное нутро» оппозиционеров, и у которых «чешутся руки ответить на ложь», но их сдерживает Путин.

Ранее глава Чечни предложил считать себя заказчиком отравления Алексея Навального . Кадыров объяснил, что таким образом заявление блогера не будет выглядеть нелепым.

«Подумай об этом, дарю идею», — обратился он к Навальному.

На интервью Навального немецкому журналу Der Spiegel отреагировали также омские врачи. По их словам, доктора, занимавшиеся лечением российского блогера, справились со своей задачей. Они предложили привлечь Навального к ответственности за его обвинения в адрес медиков и сравнение их с «агентами, убивающими людей».

Ранее Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором, в частности, рассказал, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На высказывания оппозиционера ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников . Он заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох». Медик уверен, что Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.