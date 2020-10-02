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Путин и Лукашенко обсудили Карабах 

Артём Кульша 53 минуты назад
Путин и Лукашенко обсудили Карабах
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого»

«Лукашенко и Путин обсудили самые животрепещущие темы в двусторонней и мировой повестке», — сообщил он.

По информации канала, они поговорили об итогах Форума регионов России и Белоруссии и военных учений «Славянское братство», о восстановлении транспортного сообщения между странами, о внутренней обстановке в связи с европейскими проблемами, о распространении коронавирусной инфекции и о ситуации в Нагорном Карабахе.
Форум регионов, как сообщал «Рамблер», прошел 28-29 сентября, «Славянское братство» — 14-25 сентября, 27 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию, а число заболевших коронавирусной инфекцией, согласно последним данным, превысило 34,2 миллиона человек во всем мире.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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