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Путин и Лукашенко созвонились 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Путин и Лукашенко созвонились
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Президенты обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, сказано в сообщении.
14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они прошли в формате один на один. Лукашенко сообщил, что речь шла об энергетике и переориентации грузопотока республики из портов Прибалтики в Петербург.
Кроме того, Путин и Лукашенко договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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