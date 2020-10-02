Путин и Лукашенко созвонились 

Президенты обсудили вопросы двусторонней и мировой повестки, сказано в сообщении.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они прошли в формате один на один. Лукашенко сообщил, что речь шла об энергетике и переориентации грузопотока республики из портов Прибалтики в Петербург.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии.