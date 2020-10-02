Власти России не обсуждают введение локдауна в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек.

Сегодня журналисты спросили Пескова, возможно ли введение нового локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он ответил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

«Насколько мне известно», — отметил он дважды.

Официальный представитель Кремля напомнил, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России продолжает работать, а в регионах, в частности, в Москве, ведется работа и принимаются меры в связи с пандемией.