Депутатам рекомендовали не ездить за границу

В связи с ростом случаев заболевания коронавирусом депутатам Госдумы посоветовали воздержаться от поездок за рубеж. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил достоверность этой информации. Также, он подчеркнул, что на данный момент все международные конференции в Госдуме проводятся только дистанционно, в режиме видеоконференсвязи.
По словам главы комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, аппарат нижней палаты парламента работает только на треть. Он сообщил о критической ситуации в связи пандемией в нижней палате. 60 депутатов переболели коронавирусом, один из них скончался. Именно поэтому были предприняты жесткие меры предосторожности.
«Сейчас нужно поберечь себя и своих близких и воздержаться от зарубежных поездок», — отметил Харитонов.
Однако представители туристической отрасли считают, что за границей сейчас достаточно безопасно. Речь идет о тех странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение, передает телеканал 360.
Ранее, в Госдуме предложили родителям школьников дать отпуск на время каникул. Из-за пандемии коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы.