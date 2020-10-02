Депутатам рекомендовали не ездить за границу

По словам главы комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, аппарат нижней палаты парламента работает только на треть. Он сообщил о критической ситуации в связи пандемией в нижней палате. 60 депутатов переболели коронавирусом, один из них скончался. Именно поэтому были предприняты жесткие меры предосторожности.

«Сейчас нужно поберечь себя и своих близких и воздержаться от зарубежных поездок», — отметил Харитонов.

Однако представители туристической отрасли считают, что за границей сейчас достаточно безопасно. Речь идет о тех странах, с которыми Россия возобновила авиасообщение, передает телеканал 360.

Ранее, в Госдуме предложили родителям школьников дать отпуск на время каникул. Из-за пандемии коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы.