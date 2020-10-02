Германия не оставит «СП-2» гнить на дне Балтики

Европейська правда (Украина) . Украина пытается чинить препятствия завершению строительства «Северного потока — 2» на всех уровнях. Но, как показали дебаты в Бундестаге Германия намерена довести проект до конца. Единственный механизм, который способен по крайней мере приостановить этот процесс, — это дальнейшее ужесточение санкционного режима со стороны США , пишет

Дебаты относительно строительства газопровода «Северный поток-2» продолжаются в Германии уже не первый год. На протяжении длительного времени создавалось впечатление, что позицию правительства ФРГ о том, что газопровод является «исключительно коммерческим проектом», не в состоянии поколебать никакие противоречия в отношениях с РФ

Однако оказалось, что после того, как второго сентября, когда лаборатория Бундесвера подтвердила наличие отравляющего вещества класса «Новичок» в организме российского оппозиционера Алексея Навального , вопрос строительства «Северного потока — 2» достиг очередного «поворотного пункта».

С призывом о замораживании проекта «Северного потока — 2» к федеральному правительству начали обращаться как ведущие немецкие СМИ, так и ряд авторитетных политиков. Однако, как показали недавние дебаты в Бундестаге, не все так просто.

Два взгляда на «Северный поток — 2»

На повестке дня заседания Бундестага восемнадцатого сентября стояли два проекта постановлений.

Первый — от фракции «Союз 90/Зеленые» с требованием к федеральному правительству «немедленно дистанцироваться от газопровода „Северный поток — 2" и принять необходимые меры для недопущения его достройки“.

Альтернативный проект постановления, уже о поддержке газопровода, внесла фракция „Альтернативы для Германии“ (AfD).

В нем, в частности, указывалось, что достройка газопровода будет способствовать повышению уровня энергетической безопасности Германии и Европы и реализацию целей по защите климата, а также содержался призыв к федеральному правительству „однозначно высказаться в пользу реализации „Северного потока — 2" и способствовать его скорейшему завершению всеми доступными средствами на национальном, европейском и международном уровнях“.

Презентуя собственный проект постановления, депутат от „Союза90/Зеленых“ Анналена Бербок требовала от „большой коалиции“ продемонстрировать четкую позицию в деле отравления Навального.

Такой демонстрацией, по мнению фракции Зеленых, должно было бы стать прекращение строительство „Северного потока — 2“. По убеждению сопредседателя „Союза90/Зеленых“, газопровод „разделяет Европу“ и „продвигается вопреки принципам солидарности на энергетическом рынке ЕС и интересам восточных соседей Германии“.

К тому же Бербок указала на то, что „поддержка Газпрома миллиардами“ из-за сооружения „Северного потока — 2“ противоречит санкциям, введенным против РФ за ее агрессию на Украине, обеспокоенности федерального правительства из-за событий в Белоруссии, военных действий в Сирии и преследования оппозиции в самой России.

Обсуждение указанных двух проектов выявило необычное единство взглядов между фракциями правительственной „большой коалиции“ (блоком ХДС/ХСС и СДПГ), правопопулистской AfD и левопопулистской партией „Левые“.

Все выступающие от названных политических сил представители доказывали безальтернативную необходимость достройки газопровода. Их аргументация строилась преимущественно вокруг следующих аргументов.

Во-первых, в связи с запланированной на 2022 год окончательной остановкой атомных электростанций и вероятным отказом от использования угля в энергетике в 2038 году Германия нуждается в „переходной технологии“.

И именно такой технологией является природный газ, объемы потребления которого возрастут после прекращения эксплуатации АЭС и буроугольных ТЭС.

Во-вторых, реализацию „Северного потока — 2“ сложно остановить, ведь проект получил все необходимые разрешения и осуществляется с соблюдением всех действующих норм.

Более того, прекращение строительства будет означать выплату из средств налогоплательщиков компенсаций компаниям — участникам консорциума, строящегося газопровода. Ведь в его сооружение было инвестировано десять миллиардов евро.

В-третьих, с учетом того, что построено почти девяносто семь процентов газопровода, по словам депутата от ХДС Йенса Кеппена, нельзя „оставить все это гнить на дне Балтийского моря“.

И, в-четвертых, если исходить из тезисов о нарушении прав человека и преследования оппозиции в России, то в таком случае Берлин должен отказываться от взаимодействия с КНР, Саудовской Аравией и Ираном, где так же нарушаются основополагающие права и свободы.

“Укрепление доверия» с РФ

Впрочем, едва ли не крупнейшими сторонниками достройки «Северного потока — 2» оказались немецкие социал-демократы.

В дебатах относительно будущего газопровода их представляли премьер земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг и депутат Йоханнес Заатхоф.

Глава региона, в котором находится точка входа «Северного потока — 2» в газотранспортную систему ФРГ, апеллировала к тому, что этот газопровод и его потенциальное обслуживание создает рабочие места в федеральной земле, которая имеет самый низкий в Германии средний доход на душу населения.

В то же время в ответ на вопрос представителей «Зеленых» о том, что расходы на сооружение продолжения «Северного потока — 2» на суше — газопровода EUGAL — частично лягут на плечи потребителей в землях Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург, Швезиг обвинила «Союз90/Зеленые» в лоббировании поставок американского сланцевого газа на немецкий рынок.

Зато, по ее убеждению, именно социал-демократы позаботились об обеспечении нагрузки на украинскую ГТС, что способствовало заключению контрактов между Украиной и Газпромом до 2025 года.

Депутат Заатхоф пошел еще дальше, обозначив сооружение «Северного потока — 2» как «средство по укреплению доверия» между Германией и РФ.

По его мнению, немецкие власти должны не ставить под сомнение существующие связи с РФ, а «сооружать мосты, которые связывают народы».

Предварительные выводы

По итогам дебатов, оба проекта постановления были отправлены на проработку в комитет Бундестага по вопросам экономики. Впрочем, независимо от того, какое решение будет принято, уже сейчас можно подвести определенные итоги.

Во-первых, даже несмотря на жесткую риторику немецкого правительства относительно отравления Навального и волну призывов в СМИ и в политических кругах о необходимости остановить сооружение «Северного потока — 2» в ответ на это преступление, немецкие власти вряд ли решатся на отказ от реализации проекта.

Сейчас единственным действенным механизмом, который способен по крайней мере приостановить этот процесс, является дальнейшее ужесточение санкционного режима со стороны Соединенных Штатов.

Во-вторых, волей-неволей дебаты по «Северного потока — 2» стали демонстрацией того, что стратегия «парламентской изоляции» AfD в Бундестаге дает сбой.

Ведь в вопросах, касающихся газопровода партии «большой коалиции», а также «Левые» использовали ту же риторику, что и «Альтернатива для Германии».

Также, в отличие от заседаний по другой тематике, со стороны остальных фракций, за исключением «Зеленых», практически не звучали критические замечания в адрес AfD, а члены коалиции и «Левые» не стеснялись аплодировать вместе с «Альтернативой».

В-третьих, призывы к остановке «Северного потока — 2», прозвучавшие в ведущих немецких изданиях вряд ли находят отклик в немецком обществе, ведь, по данным Civey, по состоянию на начало сентября более пятидесяти пяти процентов опрошенных немцев поддержали завершение реализации проекта.

Что в таком случае остается украинской стороне?

Во-первых, надо уделять весомое внимание межпарламентским контактам с Бундестагом, донося немецким парламентариям информацию об Украине и ее внешнеполитических интересах.

Во-вторых, необходимо усилить взаимодействие с Польшей, Румынией и странами Балтии, чтобы поднять вопрос о будущем «Северного потока — 2» на уровне Совета ЕС

В-третьих, после завершения кампании местных выборов на Украине следовало бы уделить внимание связям между украинскими регионами и восточными землями ФРГ, как для реализации совместных проектов, так и ради повышения осведомленности об Украине в этих регионах.