Лавров: «Берлин взял курс на сдерживание России»

ФРГ взяла курс на сдерживание России , но шансы на преодоление периода напряженности остаются. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам форума "Вехи германо-советских взаимоотношений" по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что этот договор внес существенный вклад в окончание холодной войны, и назвал закономерным его включение в реестр ЮНЕСКО "Память мира" в 2011 году. "Тридцать лет спустя нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ", — заметил Лавров. Он добавил, что логическим следствием договора стало заключение основополагающих соглашений между СССР и Германией, в том числе Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве.

Как подчеркнул министр, все эти годы Россия прилагала максимум усилий для формирования на пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны мира, равной и неделимой безопасности, широкого экономического и гуманитарного сотрудничества. "На решение этой задачи были ориентированы многочисленные российские инициативы, включая предложение 2008 года о заключении Договора о европейской безопасности", — указал он.

Однако, констатировал глава МИД РФ, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный потенциал российско-германского взаимодействия остается нереализованным. "Более того, в Берлине сейчас взят курс на сдерживание России. Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес, — сказал он. — Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах".

При этом Лавров отметил, что период напряженности может быть преодолен во благо коренных интересов России и Германии. "Шансы на сохранение этой перспективы остаются, — заявил он. — Многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям".