27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня Жириновский высказал мнение, что Турция встревает в различные конфликты, потому что ее власти одержимы идеей возрождения Османской империи. Он выразил уверенность, что Османская империя не может возродиться, а Запад станет главным выгодоприобретателем от возможного вторжения Турции в Карабах. Парламентарий объяснил это стремлением Запада множить очаги нестабильности вокруг России.

«Турки — это пушечное мясо! А Запад что получает? Опять бьет Россию на Южном Кавказе!» — заявил он.

Жириновский добавил, что вслед за Карабахом Турция, если ее не остановить, может вторгнуться в Туркмению и Узбекистан, в результате чего заполыхает вся Средняя Азия.