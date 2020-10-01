Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Жириновский: «Турки — это пушечное мясо!» 

Артём Кульша 43 минуты назад
Западу выгодно вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщает «Царьград», заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
"Война будет долгой": Армения готовится к последнему бою
Сегодня Жириновский высказал мнение, что Турция встревает в различные конфликты, потому что ее власти одержимы идеей возрождения Османской империи. Он выразил уверенность, что Османская империя не может возродиться, а Запад станет главным выгодоприобретателем от возможного вторжения Турции в Карабах. Парламентарий объяснил это стремлением Запада множить очаги нестабильности вокруг России.

«Турки — это пушечное мясо! А Запад что получает? Опять бьет Россию на Южном Кавказе!» — заявил он.

Жириновский добавил, что вслед за Карабахом Турция, если ее не остановить, может вторгнуться в Туркмению и Узбекистан, в результате чего заполыхает вся Средняя Азия.
Комментарии 6
Политика , Видео , Война, Карабах , Владимир Жириновский , Госдума , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алексей Воробьев перенес инсульт
Алексей Воробьев перенес инсульт
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение