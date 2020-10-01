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Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху 

Артём Кульша 28 минут назад
Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху
Фото: РИА Новости
Президенты России, США и Франции выступят с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. После его окончания пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе мероприятия было уделено особое внимание ситуации в Карабахе, в частности, выражена крайняя обеспокоенность в связи с боями там.

«Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Карабаху», — добавил официальный представитель Кремля.

Вчера бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказал мнение, что шансов на мирное урегулирование конфликта в Карабахе мало, а война там может перекинуться на территорию России и Турции.
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Комментарии
Политика , В мире , Джеймс Ставридис , Дмитрий Песков , Совет безопасности РФ , НАТО , Азербайджан , США , Франция
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