Путин, Трамп и Макрон сделают совместное заявление по Карабаху 

Президенты России, США и Франции выступят с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. После его окончания пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе мероприятия было уделено особое внимание ситуации в Карабахе, в частности, выражена крайняя обеспокоенность в связи с боями там.
«Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Карабаху», — добавил официальный представитель Кремля.
Вчера бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис высказал мнение, что шансов на мирное урегулирование конфликта в Карабахе мало, а война там может перекинуться на территорию России и Турции.