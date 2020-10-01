Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе 

По словам Пескова, российский национальный лидер в частности выразил обеспокоенность положением на линии соприкосновения в непризнанной республике, а также непрекращающимися боями.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Песков заяви, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. При этом Россия, по его словам, в территориальном споре между Арменией и Азербайджаном всегда занимала взвешенную позицию, которая позволяла ей сохранять добрые отношения с обеими сторонами.