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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе 

Павел Тиунов 35 минут назад
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
По словам Пескова, российский национальный лидер в частности выразил обеспокоенность положением на линии соприкосновения в непризнанной республике, а также непрекращающимися боями.
В понедельник, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Песков заяви, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе. При этом Россия, по его словам, в территориальном споре между Арменией и Азербайджаном всегда занимала взвешенную позицию, которая позволяла ей сохранять добрые отношения с обеими сторонами.
Между тем в США прозвучало мнение, что война в Закавказье в скором времени может перекинуться на территорию РФ. Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также предупредил, что в конфликт с большой долей вероятности будет втянута Турция, которая «недолюбливает» армян.
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Комментарии
Политика , Джеймс Ставридис , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , RT на русском
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