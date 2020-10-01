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Мишустин потребовал от чиновников следить за словами 

Павел Тиунов 56 минут назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства внимательно следить за тем, что они говорят на публике, и не допускать двусмысленности в заявлениях, сообщает ТАСС. Необдуманные выказывания, по его словам, могут ударить по отечественной экономике.
Мишустин подчеркнул, что члены правительства должны осознавать, какая ответственность на них возложена. Роль чиновников правительства становится особенно важной в условиях экономического кризиса, отметил премьер.

«Все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям», — подчеркнул глава кабмина.

Он добавил, что каждое слово членов правительства тщательно анализируется представителями бизнеса и финансового сектора. При этом двусмысленность в заявлениях может быть неправильно истолкована и, как следствие, отразится на котировках или инвестиционных решениях. Эти обстоятельства в свою очередь могут нанести ущерб российской экономике, резюмировал Мишустин.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
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