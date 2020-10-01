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Аксенов отправил в отставку второго министра за два дня 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Аксенов отправил в отставку второго министра за два дня
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку главу республиканского Минтранса Сергея Карпова.

«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — приводит слова Аксенова телеканала «Крым 24».

Он добавил, что кандидатура на пост руководителя министерства транспорта республики будет согласована в течение недели.
Карпов проработал в должности министра транспорта Крыма с октября 2018 года. В августе 2020 министр транспорта России Евгений Дитрих наградил Карпова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Напомним, в среду Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения Игоря Чемоданова из-за ситуации с коронавирусом в республике.
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Политика , Евгений Кабанов , Евгений Дитрих , Сергей Аксенов , Сергей Карпов , Минтранс РФ , Республика Крым
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