Аксенов отправил в отставку второго министра за два дня 

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«Министр транспорта республики Крым Сергей Васильевич Карпов покидает свой пост. На ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Константинович Кабанов», — приводит слова Аксенова телеканала «Крым 24».

Он добавил, что кандидатура на пост руководителя министерства транспорта республики будет согласована в течение недели.

Карпов проработал в должности министра транспорта Крыма с октября 2018 года. В августе 2020 министр транспорта России Евгений Дитрих наградил Карпова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, в среду Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения Игоря Чемоданова из-за ситуации с коронавирусом в республике.