Мишустин рассказал о приоритете правительства 

"Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", — сказал Мишустин.