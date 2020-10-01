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Мишустин рассказал о приоритете правительства 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Мишустин рассказал о приоритете правительства
Фото: РИА Новости
В нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств, каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", — сказал Мишустин.

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Политика , Михаил Мишустин
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