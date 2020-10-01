Навальный описал встречу с Меркель

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По словам Навального, Меркель знает некоторые детали произошедшего с ним лучше, чем он. «Дверь открылась, вошел мой врач и Меркель», — описал он. Блогер отметил, что не обсуждал с канцлером ничего секретного или сенсационного.

В том же интервью Навальный рассказал о планах вернуться в Россию и отметил, что его главной задачей является остаться «парнем, который не боится». «И я не боюсь!» — сказал он. По словам журналистов Spiegel, Навальный шутит и много смеется. Передвигается блогер в сопровождении охраны.

О встрече Навального с Меркель стало известно 28 сентября. В публикации немецких журналистов говорилось, что так канцлер проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним.

Позже блогер подтвердил встречу с канцлером. «Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — написал он.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера госпитализировали в городскую больницу. Он несколько дней пробыл в коме, затем его перевезли в Берлин.