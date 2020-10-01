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Навальный заявил о планах вернуться в Росссию 

Газета.Ru 29 минут назад
Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью изданию Der Spiegel заявил, что планирует вернуться в Россию.
Он отметил, что не испытывает страха в настоящий момент.

«Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь», — сказал Навальный.

Издание отмечает, что охрана круглосуточно сопровождает Навального, который в настоящее время находится в Германии.
"Отравление" Навального: жесткое заявление Макрона
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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Политика , Видео , Алексей Навальный
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