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Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью изданию Der Spiegel заявил, что планирует вернуться в Россию

Он отметил, что не испытывает страха в настоящий момент.

«Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь», — сказал Навальный.

Издание отмечает, что охрана круглосуточно сопровождает Навального, который в настоящее время находится в Германии.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.