Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президентские законопроекты по реализации новых норм Конституции РФ важнейшими документами сентября, по его словам, они будут рассматриваться в приоритетном порядке и в октябре.

"Началась работа над внесенными президентом РФ Владимиром Путиным законопроектами по реализации новых норм конституции, принятых на общероссийском голосовании", — цитирует Володина официальный сайт Государственной Думы.

Спикер уточнил, что речь идет о новом федеральном конституционном законе "О правительстве Российской Федерации", изменениях в законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека в РФ, о прокуратуре РФ , о безопасности, о ФСБ и внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе.

В октябре Дума продолжит работу над президентскими проектами.

"Они будут рассмотрены в октябре в приоритетном порядке после получения необходимых по процедуре отзывов и предложений", — отметил спикер ГД.

Володин напомнил, что проекты законов в развитие поправок к Конституции РФ "направлены на укрепление единой системы публичной власти, повышение ответственности институтов государственной власти, защиту суверенитета нашей страны".

Вместе с тем, в сентябре Думой были приняты поправки в Бюджетный кодекс — об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.