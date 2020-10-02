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Кадыров назвал Навального игрушкой-погремушкой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 48 33 минуты назад
Кадыров назвал Навального игрушкой-погремушкой
Фото: РИА Новости
Блогер Алексей Навальный, утверждавший, что за его «отравлением» якобы «стоит президент Владимир Путин», — очередная «игрушка» в руках тех, кто хочет развалить Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова», — обратился Кадыров к Навальному в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Навальный высказал свое субъективное мнение по поводу «заказчика отравления» без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы.

«Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам. В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал Навального в конце концов быть человеком, который любит свою родину, а не поливает ее грязью.

«Не стоит преследовать личные корыстные цели, пиарить свою персону. Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. Где же логика версии о государственном заказе на убийство?» — добавил политик.

Он также поинтересовался, почему Навальный не назвал «исполнителем или заказчиком» самого Кадырова «для пущей убедительности и правдоподобия».

«Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — заключил глава республики.

Напомним, Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» — блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.
В четверг Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с Навальным во время лечения блогера в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению президента России Владимира Путина. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , ЦРУ
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