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В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 декабря. С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии", — говорится в сообщении.

"Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне", — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Лукашенко уделили особое внимание обострению нагорно-карабахского конфликта и условились продолжать контакты на различных уровнях.
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Комментарии 6
Политика , Видео , В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Москва
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