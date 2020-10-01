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Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, отметив весомую роль Пекина в международных делах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Путин отметил, что Россия придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах. Также Путин отметил, что Россия нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности — в том числе пандемии коронавирусной инфекции.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», — подчеркнул президент.

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