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МИД прокомментировал данные об иностранных наёмниках в Карабахе

RT на русскомиещё 1
34 минуты назад
Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону нагорно-карабахского конфликта, говорится в комментарии российского МИД.
МИД прокомментировал данные о наёмниках в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооружённых формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к дальнейшей эскалации, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех региональных стран.
Дипломаты призвали руководство заинтересованных государств принять меры по недопущению использования иностранных террористов и наёмников в конфликте и их немедленному выводу из региона.
Ранее в Кремле заявили, что любые заявления о военной поддержке одной из сторон провоцируют обострение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня.
Политика,Армия,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,МИД,
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