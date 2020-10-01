Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену 

Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе ни для кого не стал неожиданностью. Ему уже 32 года и относительно мирные годы, когда в горах не стреляла тяжелая артиллерия, можно считать просто перемирием.

Ереване и Баку жизнь шла своим чередом. Выросло целое поколение, которое войну 1988-1994 годов не застало, но теперь и это первое поколение, родившегося в уже независимых Армении Азербайджане , получило свою собственную войну.

Это еще всем предстоит переосмыслить, но сейчас объективная реальность заключается в том, что для России — это чужая война. Которую ведут два независимых государства, два чужих народа.

Не живи в России многочисленная армянская и азербайджанская диаспоры, нам до карабахского конфликта было бы такое же дело, как до столкновений колумбийских и венесуэльских пограничников. Далеко, непонятно и неинтересно. Но многомиллионные диаспоры — есть. И отрицать этот ключевой фактор совершенно невозможно. Для нас любое обострение межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами объективно является вопросом внутренней стабильности.

Это означает, что российской полиции есть, чем заниматься. Ну, так она и занимается. Для того же, чтобы определиться с внешнеполитической стратегией России, лучше всего следовать холодной и легко считаемой на калькуляторе логике. Азербайджан подчеркнуто лоялен России последнюю четверть века. Покойный Гейдар Алиев много для этого постарался, а его сын остается верным политике отца.

Азербайджан — относительно богат. В Азербайджан Россия поставляет не нефть и газ (они у него свои есть), а продукцию «высокого передела» — машины, удобрения, химию, Баку охотно покупает российское оружие. Армения — привела в власти премьер-министра Пашиняна, откровенно России нелояльного, если не сказать больше. Страна набита враждебными России НКО. В Ереване находится второе по количеству сотрудников американское посольство.

При этом на территории Армении, в Гюмри, дислоцирована 102-я российская военная база. 4000 наших военных являются «страховым полисом» Армении от любого нападения. Раньше в Армении периодически звучали требования российскую базу вывести. Ведь база — это атрибут российской имперской политики, а европейский выбор требует совсем других атрибутов.

Новая война в Карабахе европейский выбор Армении поставила под вопрос. Только непонятно, надолго ли, и зачем эта головная боль России в принципе? Ответ странным образом нам попыталась подсказать Турция, которая начала свою игру в Закавказье, изо всех сил демонстрируя безоговорочную поддержку Азербайджану.

Пропагандистские усилия со стороны Анкары прилагаются огромные. Эрдоган делает воинственные заявления, глава турецкого МИДа говорит о том, что Азербайджан и Турция — это один народ и турецкая армия готова помочь своим братьям. Социальные сети полны турецких ботов, которые постят тонны патриотических картинок, которые должны демонстрировать готовность Турции воссоздать Османскую империю.

Ставка явно делается на то, что Россия не потерпит явного вмешательства Турции в зону своих жизненных интересов и решительно порвет с Азербайджаном, который решил сменить «куратора». Армения в свою очередь, градус военной истерии так же поднимает на максимальный уровень. Неподтвержденные новости о сирийских боевиках и атаках турецких F-16 должны подтолкнуть Москву к активным действиям на стороне одного из участников конфликта.

Только смысла в этом никакого нет. Армения не вела и не ведет себя как военный и политический союзник России. Более того, буквально накануне военных действий на территории Армении было прекращено вещание российских телеканалов. Мелочь вроде бы. Но все равно — неприятно. Россия никому и ничем не обязана. В Закавказье — точно. С конца 80-х мы там получили плевков и оскорблений лет на сто вперед.

Доброе отношение Москвы теперь должно иметь свою цену. Хотите оборонительное оружие? Хотите российскую военную базу? Хорошо. Вот вам список. Официально признаете российским Крым для начала. Выдаете в Россию преступников, совершивших на территории России тяжкие преступлений и скрывающихся в Армении.

Уменьшаете уровень отношений с США до разумного. Закрываете антироссийские НКО на территории Армении. Демонстрируете в школьных учебниках, на телевидении в публичных выступлениях полную лояльность России и русскому народу-спасителю.

А что касается Турции, то, кажется, теперь самое время наконец остановиться в демонстрации теплых и дружественных отношений между двумя странами. Отношения поддерживать нужно, но без экзальтации. Без С-400, которые в итоге оказываются у американцев и «Турецкого потока», который оказывается туркам не нужен, а мы за него уже заплатили. Как и за атомную станцию «Аккую».

Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное — использовать нас не надо. Лучше — мы сами кого-нибудь используем.