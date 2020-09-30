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Путин: студенческий спорт в России имеет богатую историю и замечательные традиции 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Путин: студенческий спорт в России имеет богатую историю
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК. Фест". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"В нашей стране студенческий спорт имеет богатую историю и замечательные традиции. Мы по праву гордимся успехами и достижениями юных атлетов, той значимой ролью, которую играют студенческие спортивные клубы, другие объединения в продвижении в обществе, особенно среди молодежи, ценностей физической культуры и здорового образа жизни", — отметил глава государства.

Путин выразил уверенность, что фестиваль "АССК. Фест", который собрал Казани большую, дружную команду талантливых, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов страны, пройдет на высокой творческой и соревновательной ноте, запомнится участникам насыщенной и разнообразной программой, а также окажет содействие развитию массового студенческого спорта.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта "АССК. Фест" проходит в Казани с 30 сентября по 4 октября.
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Политика , Владимир Путин
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