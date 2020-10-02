Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пашинян третий раз за шесть дней позвонил Путину 

Lenta.ru и ещё 6 47 минут назад
Пашинян третий раз за шесть дней позвонил Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, где продолжаются активные боевые действия. Об это сообщается на сайте Кремля в пятницу, 2 октября.
Стороны высказали серьезную озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в столкновения боевиков с Ближнего Востока. Российский лидер вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боев и возобновления диалога между конфликтующими сторонами.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Это уже третий звонок Пашиняна Путину за последние шесть дней.
Ранее в пятницу Никол Пашинян заявил, что армянское правительство находится в постоянных переговорах с Россией. По его словам, Москва всегда стремилась играть роль посредника в конфликте.
Также 2 октября в МИД Армении заявили о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокации и эскалации конфликта.
Последние новости
В России помогут людям с аутизмом В России помогут людям с аутизмом Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Азербайджанские войска ударили по Степанакерту
Комментарии
Политика , Соцсети , Ситуация в мире , Армения и Азербайджан , Никол Пашинян , Владимир Путин , МИД , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
00:41
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть