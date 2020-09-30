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Мантуров: Россия «проехала» историю с «Новичком» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 50 минут назад
Мантуров: Россия «проехала» историю с «Новичком»
Фото: РИА Новости
Россия «проехала» историю с якобы имевшим место «отравлением» веществом из группы «Новичок», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — цитирует Мантурова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о готовности России предоставить доказательства в ОЗХО об отсутствии «Новичка» в ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Напомним, Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».
Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.
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Комментарии 5
Политика , Алексей Навальный , Денис Мантуров , Леонид Ринк , Александр Сабаев , ОЗХО , РИА Новости
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