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В Финляндии прокомментировали решение Путина о запрете вывоза древесины 

РИА Новости 1 час назад
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Фото: РИА Новости
В Финляндии решение президента России Владимира Путина о запрете вывоза древесины назвали "неприятным", акции крупнейших финских гигантов деревообработки Stora Enso, UPM и Metsä дешевеют в среду на бирже Nasdaq Helsinki.
Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания — полный запрет на вывоз из страны грубо— или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.

"Это неприятное решение, которое создает большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", — отметил в комментарии РИА Новости представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

По данным Института природных ресурсов Финляндии Luke, Финляндия увеличила на 10% объём импорта древесины за первые пять месяцев 2020 года до 5,07 миллиона кубометров. По данным за четыре первых месяца года, основным поставщиком древесины традиционно является Россия — 75% всех поставок. В 2019 году импорт российской древесины составил 74%.
По данным на 16.45 мск, акции крупнейших финских предприятий деревообработки падали на бирже в Хельсинки на новостях из России. Так, Stora Enso падает на 1,36%, UPM на 0,15%, Metsä на 0,57%.
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Комментарии 8
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Финляндия
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