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Песков рассказал, что не все проходят карантин перед встречей с Путиным 

РИА Новости и ещё 16 2 часа назад
Не все чиновники или топ-менеджеры компаний проходят двухнедельный карантин перед встречей с Владимиром Путиным, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается. Это зависит от человека, зависит от его графика, зависит от эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве", — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, ответственный госслужащий или руководитель компании сначала оценит возможные угрозы и уже потом сам примет решение о том, соблюдать ли ему карантин перед встречей с Путиным.
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Пресс-секретарь президента также опроверг слухи о том, что в администрации главы государства ввели строгие карантинные меры и особый режим работы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

"В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", — объяснил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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