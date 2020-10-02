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РФ пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навальному 

Газета.Ru и ещё 23 36 минут назад
Россия позвала ОЗХО расследовать дело Навального
Фото: Reuters
Эксперты Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) были приглашены в Россию для взаимодействия с российскими специалистами по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат сообщила, что "с учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства России при организации, 1 октября было направлено предложение "рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе".
По словам Захаровой, Москва ожидает "позитивный отклик" от немецкой стороны на данное предложение.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД
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