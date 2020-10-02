Россия позвала ОЗХО расследовать дело Навального

Дипломат сообщила, что "с учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства России при организации, 1 октября было направлено предложение "рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе".

По словам Захаровой, Москва ожидает "позитивный отклик" от немецкой стороны на данное предложение.