Россия позвала ОЗХО расследовать дело Навального

Эксперты Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) были приглашены в Россию для взаимодействия с российскими специалистами по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат сообщила, что "с учетом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального руководству Технического секретариата ОЗХО по линии постоянного представительства России при организации, 1 октября было направлено предложение "рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе".
По словам Захаровой, Москва ожидает "позитивный отклик" от немецкой стороны на данное предложение.