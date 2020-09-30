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Путин: «Вообще ни в какие ворота не лезет» 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Президент Владимир Путин потребовал декриминализации лесной отрасли России, подчеркнув, что то, что там сейчас происходит, «вообще ни в какие ворота не лезет». Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития лесного комплекса.
Глава государства потребовал «максимально решительно» выстроить вертикаль управления в лесном комплексе и повысить качество лесного надзора.

«Последовательно, я бы даже сказал, жестко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента России, нужно поставить «жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», для чего в единой системе вести учет древесины и сделок с ней. Также глава государства потребовал запретить находится на лесных участках заготовительной технике компаний или предпринимателей, у которых нет права на хозяйственное использование леса.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин потребовал взять коллекторов под контроль, заявив, что они в своей работе иногда «просто переходят всякие границы».
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Политика , Видео , Владимир Путин
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